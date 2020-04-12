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Sağlıkçılara 'Sizlere bir hayat borçluyum' notunu bırakan o genç konuştu

Bursa'da koronavirüsü yenen ve sağlık çalışanları için hastaneden çıkmadan önce "Sizlere bir hayat borçluyum" yazılı pusula bırakan Ömer Şimşek, "Evde kal" çağrısı yaptı.

İHA |
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Sağlıkçılara 'Sizlere bir hayat borçluyum' notunu bırakan o genç konuştu

İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen 23 yaşındaki Ömer Şimşek taburcu edildi.

Şimşek'in odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu.

Sağlıkçılara 'Sizlere bir hayat borçluyum' notunu bırakan o genç konuştu

"İNANÇLI OLUN VE LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Şimşek, "Bir hafta önce bugün korona virüs testim pozitif çıktı, çok korktum. İş yerimden eve geldiğim zaman 112 çalışanları ile bir araya geldim. Bana yapmam gerekenleri söylediler, eksiksiz yapacağıma dair söz verdim. Beni alarak hastaneye götürdüler. Şaka değil bu, korkunç bir hastalık. İçimdeki inancı, zafer duygusunu hiç yitirmedim, sürekli çabaladım ve yendim. İnançlı olun ve lütfen dışarı çıkmayın. Bana bir şey olmaz demeyin, ben de öyle diyordum, ama bu hastalığın ben de bir kurbanı oldum. Çabaladım ve yendim." şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Ömer Şimşek, "Bana bir şey olmaz diyerek dışarı gezmeyin, evde kalın. Tedavim sırasında doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendiler. Gece 2'de, sabah 5'te arayıp, yanımıza gelip, ihtiyacınız var mı diye her dakika sordular, onlara minnet borçluyum. Elimden gelen tek bir şey vardı, bir mektup yazarak onların motivasyonunu yükseltmek. Odadaki kağıt mendilin kartonunu alarak ona yazdım, imkanım yoktu. Mutlu etmiştir umarım. Sağlık çalışanlarımız, sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız, hakkınızı helal edin" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sağlıkçılara 'Sizlere bir hayat borçluyum' notunu bırakan o genç konuştu

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