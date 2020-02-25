Sağlıklı çocuklar için reçete: Sevgi ve şefkat

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Bekir Aktura, hekimler olarak, çocuklarda biyolojik bir eksik ve kusur tespit edilemeyen büyüme, gelişme gerilikleriyle karşılaştıklarında ailelere "sevgi ve şefkat içeren bir reçete" verdiklerini ve bu reçetenin çoğunlukla başarılı olduğunu belirtti.

Sevgiyi, "Fiziken ve ruhen faydasını gördüğümüz, yan etkisi olmayan mucize ilaç" diye nitelendiren Aktura, her durumda çocuğa gösterilecek sevgi ve ilgiden "koşulsuz şımartma" sonucunun ise çıkarılmamasını istedi.

Aktura, "Aile hekimi olarak gözlemim, sevgi ve şefkat gösterilen çocuğun daha sağlıklı olduğu, hasta olduğunda daha çabuk iyileştiğidir. Çocuğunuza sarılın, gülümseyin, onunla konuşun, aktiviteler yapın, mutlaka bol bol oyun oynayın. Tek ebeveynin sevgi ve ilgisinin eksik kalan ya da yaralayıcı diğer ebeveyn davranışının hasarlarını engelleyemediğini de lütfen unutmayın." dedi.

DİSİPLİNLİ-İLGİLİ DAVRANIŞ MODELİ

Yapılan bir araştırmada gençlik çağındaki çocukların iyi ve sağlıklı olma durumlarına, ebeveynin disiplinli olup olmaması ve ilgili davranıp davranmamasının etkisinin incelendiğine değinen Aktura, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu araştırmada ebeveynler çocuklara davranış şekillerine göre disiplinli-ilgili, ödün verici-ilgili, disiplinli-ilgisiz, ödün verici-ilgisiz olarak dört kategoriye ayrılmış. Çocukların iyi ve sağlıklı olma halleri, geliştirilen metodolojik yöntemle incelendiğinde, disiplinli-ilgili ve ödün verici-ilgili grup anlamlı olarak diğer davranış modellerine göre üstün tespit edilmiş. Disiplinli-ilgili davranış modelini içeren grup en üstünüdür. Yine aynı yöntemle inceleme derinleştirildiğinde, sevgi ve ilginin çocukların iyi ve sağlıklı olma halleriyle ilgili en önemli etken olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynin sözlü saldırganlığına maruz kalmanın çocuklarda depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu gözlenmiştir."





"ANNE DE BABA DA İLGİSİNİ ESİRGEMEMELİ"

Aktura, araştırmada ebeveynden aynı anda hem sevgi hem de sözlü saldırganlık görmenin etkilerinin de incelendiğini, gösterilen övgü ve sıcaklığın, alay, küçümseme ve aşağılanmanın etkilerini azaltmadığını vurguladı.

Tek ebeveynin sevgi ve ilgisinin, eksik kalan ya da yaralayıcı tavırları olan diğer ebeveynin davranışının hasarlarını engelleyemediğinin de altını çizen Aktura, sözlerini şöyle tamamladı:

"Peki çocuğa gösterilecek sevgi ve şefkat nedir? Öpme, sarılma ve gülümsemeden mi ibarettir? Yapılan bir araştırmada anne, baba ve çocukların hangi davranışı sevgiyle bağdaştırdıkları incelenmiş, hem anne-baba hem de çocuklar bu soruya en çok, 'Birlikte oyun oynamak' ya da 'Aktivite yapmak' diye yanıt vermişlerdir. Çocuklar için birlikte oyun oynamak ve özel yerlere gitmek, aynı önemdedir. En önemsiz olan ise birlikte ekranlı araçlarla vakit geçirmektir. Babalar için fiziksel olarak oyun oynamak öncelikli iken, annelerde, birlikte sanatsal ya da eğitsel faaliyet yapmanın öncelikli olduğu tespit edilmiş. Anneler tarafından belirtilen en sık sevgi davranışı ise fiziksel ya da sözel olarak sevgi ve ilgi göstermek. Çocuklar tarafından neredeyse oyun oynamak kadar önemsenen bir davranış da fiziksel ya da sözel olarak sevgi gösterilmesi. Babalar için bu davranış ikinci sırada."