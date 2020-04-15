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Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti

Meclis'te yasaya göre; sağlıkçılara yönelik şiddet suçlarının cezası yüzde 50 oranında arttı. Cezalarda erteleme olmayacak.

AA |
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Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti

Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti

Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Düzenlemeye göre; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

ERTELEME OLMAYACAK

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

HİZMET EDEN SAĞLIK PERSONELİ DEĞİŞEBİLİR

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

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