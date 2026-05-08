SAHA 2026'da savunma sanayiinden stratejik imzalar

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki en büyük organizasyonlarından biri olan SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde yoğun katılımla devam ederken, fuar kapsamında savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve projeler de hayata geçiriliyor.

STRATEJİK PROJELER İÇİN PEŞ PEŞE İMZALAR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), fuar kapsamında ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ve ASELSAN Konya ile çeşitli yüksek teknoloji projelerine yönelik sözleşmeler imzaladı.

İmzalanan projeler arasında yüksek güçlü lazer sistemlerinden topçu sistemlerine ve termobarik mühimmat tedarikine kadar geniş bir teknoloji yelpazesi yer aldı.

LAZER, TOP VE MÜHİMMAT SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

SSB ile ASELSAN arasında “Yüksek Güçlü Lazer (GİZEM) Projesi” için sözleşme imzalanırken, bu alandaki teknolojinin Türk savunma kapasitesine yeni bir boyut kazandırması hedefleniyor.

MKE ile yapılan anlaşmalar kapsamında ise MK-82-T, MK-83-T, MK-84-T Termobarik Bomba Tedarik Projesi ile Yüksek Hızlı 35 mm Top (YHT-35) projesi hayata geçirildi.

Ayrıca ASELSAN Konya ile Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi için de ayrı bir sözleşme imzalandı.

“YÜKSEK TEKNOLOJİLİ VE ÇOK DİSİPLİNLİ PROJELER”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA 2026’nın yoğun bir katılımla devam ettiğini belirterek fuarın savunma sanayii açısından stratejik önemine dikkat çekti.

Görgün, imzalanan projelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kara, hava ve deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan, onların vuruş gücünü artıracak ve ihracat potansiyeli de çok yüksek olan yüksek teknoloji içeren çok disiplinli projeleri imza altına almış olduk.”

SAHA 2026’YA YOĞUN İLGİ

Fuarın her yönüyle planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Görgün, etkinlik kapsamında paneller, sunumlar ve imza törenlerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade etti.

Ziyaretçi sayısının yüksekliğine dikkat çeken Görgün, “Dün itibarıyla yaklaşık 80 bin ziyaretçi SAHA 2026’yı ziyaret etti” bilgisini paylaştı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

Yetkililer, imzalanan yeni projelerin yalnızca iç güvenlik ve savunma kapasitesine değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma ihracatına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Yüksek teknoloji odaklı bu iş birliklerinin, savunma sanayiinde sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olması bekleniyor.