SAHA EXPO devam ediyor: TCG Anadolu ve denizaltı İstanbul'a geldi

Türk savunma sanayiinin kalbi bu fuarda atıyor.

SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor.

Fuarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak yeni projeler ilk kez görücüye çıkarken vatandaşlar, organizasyona yoğun ilgi gösteriyor.

TCG ANADOLU İSTANBUL'A GELDİ

Etkinlikler kapsamında Marmara Denizi'nde konuşlanan TCG Anadolu, drone ile havadan görüntülenirken, güvertesindeki hareketlilik ve çevresindeki güvenlik unsurları dikkat çekti.

Görüntülerde, Türkiye'nin en büyük askeri gemisinin İstanbul silüetine karşı oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.

BÜYÜKLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

SAHA EXPO kapsamında kente gelen askeri unsurlar, özellikle Bakırköy açıklarında yoğun ilgi gördü. Deniz üzerinde konuşlanan TCG Anadolu'ya eşlik eden denizaltı da güvenlik çemberi içinde seyir ve bekleme faaliyetleri yürüttü.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, TCG Anadolu'nun geniş güvertesi, pist alanı ve çevresindeki askeri hareketlilik net şekilde izlenirken, platformun büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

TCG Anadolu (L-400), Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olup, dünyanın ilk SİHA gemisi ve Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) özelliklerini taşıyor.

231 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 27 bin 436 ton tam yük deplasmanı ile öne çıkan gemi; SİHA, helikopter ve amfibi araç taşıyabilir, 9 bin deniz mili menzile sahip.

MİLYONLARCA DOLARLIK ANLAŞMALAR GÜNDEMDE

Organizasyonda yüzlerce yeni savunma teknolojisi ilk kez sergilenirken, uluslararası iş birlikleri ve milyarlarca dolarlık anlaşmaların yapılması hedefleniyor.

Etkinlik takvimine göre fuar 5-8 Mayıs tarihlerinde sektör profesyonellerine açık olurken, 9 Mayıs'ta halk günü düzenlenecek.