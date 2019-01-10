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Sahar Tabar'ın eski hali

Angelina Jolie'ye benzemeye çalışarak Instagram fenomeni haline gelen İranlı Sahar Tabar'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 07:40..
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Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız ameliyat olan Instagram fenomeni İranlı Sahar Tabar, hastanede çekilmiş bir pozunu paylaştı. Boynunun kırıldığını iddia eden Tabar, birkaç gün sonra da duvara tırmanırken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Sahar Tabar'ın eski hali

"BENİM İÇİN KAÇ KİŞİ DUA EDER"

Birkaç gün arayla Photoshop'la oynadığı alakasız fotoğraflarını yayınlayan Tabar, takipçilerini kızdırdı.

Boynunun kırıldığını iddia eden Tabar, takipçilerine "Benim için kaç kişi dua edecek?" sorusunu sordu.

Sahar Tabar'ın eski hali

İŞTE TABAR'IN GERÇEK HALİ...

Estetiksiz fotoğrafı ortaya çıkan Tabar, burun ameliyatı, Angelina Jolie'yi çok sevdiği için dudak dolgusu ve liposuction gibi şeyler yaptığını söyledi.

Sahar Tabar'ın eski hali

Sahar Tabar'ın eski hali

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