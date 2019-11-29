Sahibi ölen köpeğin sevgisi

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir rekora imza atarak su fiyatlarına yüzde 60 oranında zam yaptı.

Çorum'da kazıları devam eden Şapinuva Antik Kenti'nde, 3 bin 500 yıllık olduğu düşünülen insan iskeletinden kalıntılar ortaya çıktı.

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Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alacak

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak.