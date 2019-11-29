Sahibi ölen köpeğin sevgisi

Çin'i kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletinin Fuping bölgesinde, 'Huzi' isimli 12 yaşındaki köpek, yıllardır birlikte yaşadığı adamın ölümüne dayanamıyor.
Sürekli sahibi Wu'nun mezarına giden köpek, burada gözyaşı dökerek mezarını kazıyor.
PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR
Bu şekilde çok sevdiği Wu'ya kavuşacağını sanan Huzi, sosyal medyayı da salladı.
Mezar başından ayrılmayan ve toprağı kazan Huzi'nin görüntüleri paylaşım rekoru kırdı.
Ölen sahibine toprağı kazarak ulaşmaya çalışıyor İZLE
MEZAR BAŞINDAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Wu'nun kızı, Huzi'nin her mezarlık ziyaretine aileyle birlikte katıldığı ve ağlayarak mezarın başından ayrılmayı reddettiğini söyledi.