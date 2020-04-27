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Bodrum’da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı

Sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın, karşısında polisleri görünce şok oldu. Köpekleriyle beraber sahilin görünmeyecek bir bölümünde güneşlenen kadına, polis ekiplerince tutanak tutuldu.

İHA |
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Bodrum’da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde gezmek, denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasak olmasına rağmen Bodrum’da bir kadın, sahilde güneşlenirken polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum’da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Bikinisini giymiş, şezlongda uzanan kadın, bir anda karşısında polis ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Akçabük Koyu'nda güneşlenen kadına, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar, Bodrum Kaymakamlığı'na gönderildi.

Bodrum’da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı

Bodrum’da sahilde sere serpe güneşlenirken yakalandı

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