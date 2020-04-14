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Sahile inemeyen Antalyalı kadınlar çatıda güneşlendi

Antalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı.

DHA |
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Sahile inemeyen Antalyalı kadınlar çatıda güneşlendi

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan illerde sahillere inmek yasaklandı.

Yasağın ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi.

ÇATIDA GÜNEŞLENDİLER

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi.

Altlarına plaj havlusu serip yatan kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme -1

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme -2

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme -3

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