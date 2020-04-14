Sahile inemeyen Antalyalı kadınlar çatıda güneşlendi

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen uzun uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadelede de süreceğini ifade etti.

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Yazar Aslı Tunç ile karantinada yayıncılığı konuştuk

Epsilon Yayınları Yayın Yönetmeni Aslı Tunç ile yazarlığı, yayınevinin ve yayıncılığın karantina sürecindeki durumunu, nasıl etkilendiğini ve neler yapıldığını konuştuk…