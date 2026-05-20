Sahnede talihsiz kaza! Oyuncu Cengiz Bozkurt sakatlandı

Leyla ile Mecnun dizisiyle popüler bir isim haline gelen başarılı Cengiz Bozkurt, sahne aldığı oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. İstanbul'a dönünce ameliyat olan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

AŞİL TENDONU KOPTU

"Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."