Sahneye çıkmasa da parası var! Şarkıcı Hatice'nin aylık geliri dudak uçuklattı

Uzun zamandır sahnelerde olmayan şarkıcı Hatice, evinin kapısını Kanal D’de Asiye Acar’ın sunduğu ‘Pazar Gezmesi’ne açtı. Samimi halleriyle dikkat çeken ünlü isim, program sırasında yaptığı “Sürahi Nine” taklidi ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Çıt Çıt, Fidayda, Dönmemem Gerek ve Doyamıyorum gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran ünlü sanatçı Hatice, çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Hatice, geçtiğimiz yıllarda diş sıkma problemi nedeniyle 'masseter botoks' yaptırmış ancak zehirlenmişti. Botoks yüzünden zehirlenen Hatice, sosyal medya hesabından yayınladığı video yaşadıklarını anlattı:

"DİŞÇİDE YAPTIRMIŞTIM"

"Güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyordum, o yüzden yaptırdım. Güzellik merkezinde değil, dişçide yaptırdım. İlk iki gün yeme ve çiğneme problemi yaşadım. Daha sonra kollarım ve ayaklarımda uyuşma oldu."

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Hatice, "İhanete uğrarsam affederim, ayrılmam ama süründürürüm." sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

"AYLIK 200 BİN TL GELİYOR"

Yeni şarkılar çıkarmaya devam eden ünlü isim "Hiç sahneye çıkmasam bile aylık gelirim 200 bin TL." sözleriyle dikkat çekti.