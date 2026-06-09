Sahra Işık'tan boşanma sonrası dikkat çeken paylaşım
7 yıllık eşi İdris Aybirdi ile evliliğini tek celsede sonlandıran Sahra Işık, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Survivor platformunun unutulmaz isimlerinden Sahra Işık, İdris Aybirdi ile olan 7 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti.
Bir dönem evlilik terapisiyle ilişkilerini kurtarmaya çalışan çift, 11 aylık bebeklerine rağmen yollarını ayırma kararı almıştı.
Yaşananların ardından oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Sahra Işık, son paylaşımıyla takipçilerini meraklandırdı.
"ZİHNİMİ TEMİZLEMEYE DEVAM"
Spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan fenomen isim, gönderisine, "Pisliklerden kurtulmak için, zihnimi temizlemeye devam" notunu düştü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi