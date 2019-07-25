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Sahte başkanlık arması skandalı

ABD Başkanı Donald Trump bu kez sahte başkanlık arması skandalı ile gündeme geldi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 20:29..
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Washington'da Salı günü gençlerle bir araya gelen Trump'ın arkasına yansıtılan başkanlık armasının sahte olduğu ortaya çıktı. Bilgisayarla değiştirilen armada Rusya bayrağındakine benzer şekilde iki başlı hale getirilen 'Kartal'ın yanı sıra pençesinde tuttuğu golf sopaları da dikkat çekti.

Sahte başkanlık arması skandalı

SAHTE BAŞKANLIK ARMASI

Sahte armanın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddialarına gönderme olduğu belirtiliyor. Golf sopaları da Trump'ın golf tutkusuna esprili bir hiciv niteliğinde. Beyaz Saray'ın yanı sıra etkinliğe ev sahipliği yapan kuruluş, sahte armanın nasıl olup da Trump'ın arkasında yer aldığı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

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