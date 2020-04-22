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Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

Sahte seyahat belgesiyle İstanbul'dan Van'a giden 22 kişi, polis kontrol noktasında yakalandı.

İHA |
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Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar almıştı. Buna karşılık İstanbul’daki bir firma tarafından yolcular için sahte seyahat belgesi düzenlediği tespit edildi.

Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

22 KİŞİNİN SAHTE BELGE ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul’dan gelen 22 kişinin, Van şehir girişine kurulan arama noktasında sahte seyahat belgesi temin ettikleri fark edildi. Ateş ölçümü yapılan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Van girişinde 4 kontrol noktası olduğunu hatırlatan Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen, “İstanbul otogarında şahısların beyanlarına göre bazı firmalar hem biletini satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları göndermektedir. Şu ana kadar ilimize gelen 22 tane sahte seyahat belgesi olan vatandaş gördük. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

Şen, Van’a gelen kişilerin içinde birinin gözlemlenmesi gerektiğini söyledi ve "Bu şahsın yaşı küçük, onunla ilgili sağlık müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlemi başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı

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