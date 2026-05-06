Sahte e-imza çetesi davası: Ziya Hoca'ya 120, Alex'e 85 yıl hapis istendi

Sahte e-imza şebekesi çökertildi...

Sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle tartışma konusu olan e-imza skandalı, geçen yıl ortaya çıktı.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Kamu kurumlarında görevli yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak sahte belge üretip satan çeteye yönelik davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında, üç ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İddianamelerde toplam 286 kişi hakkında, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çeşitli suçlarından dava açıldı.

Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde üç dosya birleştirildi.

"ÖRGÜT KURMADIM"

Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya aralarında örgüt elebaşısı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Kadiroğlu savunmasında, herhangi bir örgüt kurmadığını ileri sürdü.

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde "Ziya Hoca" olarak anıldığı ortaya konulan Kadiroğlu, herhangi bir kod adı olmadığını savundu.

Kadiroğlu, "Kurduğum iddia edilen örgütte ailem ve birkaç arkadaşım var. Adı geçen kişilerle örgüt kurmadım, yönetmedim. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ileri sürerek, mahkemeden, tahliye ve beraat talep etti.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, dosya kapsamında yargılanan toplam 286 sanıktan 264'ü hakkında mahkumiyet, 22'si hakkında ise beraat talep edildi.

KADİROĞLU'NA 120 YIL CEZA İSTENDİ

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen sanık Ziya Kadiroğlu'nun; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet ve bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme gibi birçok suçtan toplam 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ALEX'E 85 YIL HAPİS TALEBİ

Örgüt kapsamındaki çeşitli suçlardan yargılanan bir diğer isim ise Gökay Celal Gülen. Gülen, çete içerisinde Alex olarak anılıyor ve soruşturmanın kilit isimlerinden biri.

Gülen'le birlikte, Zeynep Karacan, Mıhyeddin Yakışır, Yalçın Maraşlı ve Ali Çiçekli hakkında 85’er yıl hapis cezası talep edildi.

Taner Dağhan için 43 yıl, Yaren Özkarakaş için 38 yıl, Halil Erkoç için 37 yıl, Gülseren Üstün için 33 yıl, Oğuzhan Ercan, Ayhan Ateş ve Enver Yılmaz için 30'ar yıl, Fuat Tanış Arslan için 28 yıl, Oğuz Deniz için 23 yıl, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir için ise 22'şer yıl hapis cezası istendi.

BİR SANIK DAHA TUTUKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.