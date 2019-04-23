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Sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

Isparta’da imalathaneye çevirdiği evde sahte içki üreten şüpheli, satış yaptığı sırada polis ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramalar da ayrıca cephanelik de çıktı.

İHA | 23.04.2019 - 09:38..
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Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Işıkkent Mahallesi’nde H.A.G.’ye ait eve baskın yapan KOM Şubeye bağlı polis ekipleri, sahte alkol satışı yaptığı sırada şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan incelemelerde, bir odanın sahte içki üretmek amacıyla imalathane olarak kullandığı ortaya çıktı.

Sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

İÇKİ OLMAYA HAZIR ŞİŞELER BULUNDU

Oda içerisinde 200, 200 ve 250 litre olmak üzere toplam 650 litre şişelenmeye hazır 3 adet içerisi sahte alkol dolu vaziyette tanklar, alkol damıtmaya yarayan aparatlar, çok sayıda boş alkol şişesi ve 29 litrelik etil alkol dolu damacana bidonları ile çok miktarda alkol üretiminde kullanılan anason esansı ele geçirildi.

Sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız 5 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet av tüfeği, 25 adet uzun namlulu tam otomatik tüfek fişeği, 15 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ile 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, şahsın aracında yapılan aramada ise 1 litrelik 16 şişe kaçak alkol bulundu.

İMHA EDİLDİ

Polisler, toplamda 650 litre sahte alkolü yeterli numune alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinde imha ederken, kalan malzemeler ve suç unsurlarına da el konulduğu bildirildi.

Sahte içki üretimi yapılan evden cephanelik çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, şüpheli H.A.G. gözaltına alınırken, hakkında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet etmek suçlarından adli tahkikata başlandığı öğrenildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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