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Sahte izin belgeli yolculara ceza

Ağrı'da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

AA |
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Sahte izin belgeli yolculara ceza

Ağrı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Doğubayazıt ilçesi istikametine giden bir otobüsü durdurdu.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 5 yolcuda sahte seyahat izin belgesine rastlandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

5 yolcunun, yaklaşık 400 ile 500 lira arası otobüs bileti dışında, İstanbul'da otogardaki görevliye 100'er lira seyahat izin belgesi için ücret ödedikleri ortaya çıktı. Bu yolculara resmi belgede sahtecilikten işlem ve Kabahatler Kanunu gereği 392'şer lira cezai işlem uygulandı.

Sahte izin belgeli yolculara ceza

BİLET VE EVRAK İÇİN 600 LİRA ÖDEDİLER

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ekiplerin aynı gün yol kontrol uygulama noktasında iki şoför ve bir muavin ile 21 yolcunun bulunduğu başka bir otobüste de denetim yaptığı belirtilerek, şunlar bildirildi:

"Denetimlerde 21 yolcunun seyahat izin belgesi incelemesi neticesinde beyan ettikleri belgeler, PolNet sorgusunda olumsuz çıkmış ve evrakın sahte olduğu belirlenmiştir. Yolcular, yapılan mülakatta otogarda bulunan otobüs firmasına ait bilet satış noktasında bilet ve evrakın 600 lira karşılığında taraflarına verildiğini beyan etmişlerdir. Araçta bulunan 21 yolcuya resmi evrakta sahtecilikten işlem ve Kabahatler Kanunu gereği 392'şer lira cezai işlem uygulanmıştır."

Sahte izin belgeli yolculara ceza

Sahte izin belgeli yolculara ceza

Sahte izin belgeli yolculara ceza

Sahte izin belgeli yolculara ceza

Sahte izin belgeli yolculara ceza


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