Sahte kimlik ve göçmen kaçakçısı çeteye polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pasaport ve kimlik sahteciliği ile göçmen kaçakçılığı yapanlara baskın gerçekleştirdi.

FETÖ, PKK ve DHKP-C üyelerini de Avrupa'ya kaçırdıkları ortaya çıkan çetenin Iraklı üyesi Fars Tahir Muhammed'in cep telefonundan MOSSAD, MİT ve polis kimlik fotoğrafları çıktı.

SAHTE KİMLİKLE AVRUPA'YA

6 ay önce Türkiye'ye kaçak yolla giriş yapan kişileri Avrupa'ya götüren bir organizasyon polis tarafından çökertildi.

Fiziki ve teknik takip ile ortaya çıkartılan çete, incelemelerle ortaya çıkartıldı. Çetenin, bazı kişileri sınırdan kaçak yollarla geçirdiği tespit edilirken, bazılarını da sahte pasaport hazırlayarak havalimanlarından Avrupa'ya götürdüğü belirlendi.

FETÖ AYAĞI ORTAYA ÇIKTI

Çetenin sadece Türkiye'de faaliyet yürütmediği, başta Yunanistan olmak üzere Balkan ülkelerine kaçan FETÖ, PKK ve DHKP-C üyelerini Almanya ve Belçika'ya götürme organizasyonu da yaptıkları anlaşıldı. Çetenin kaçırdığı kişilerden bin ile 5 bin Dolar arasında para aldığı belirlendi.

Polis, çetenin, haklarında Konya'da FETÖ/PDY soruşturması bulunan ve Yunanistan'a kaçtıkları anlaşılan Ensar Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi'yi Yunanistan'dan Belçika'ya kaçırma hazırlığı yaptığını da tespit etti. FETÖ/PDY üyesi çiftle ilgili elde edilen bilgilerin ilgili birimlerle paylaşıldığı, yakalanmaları ve iade işlemlerinin yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

MOSSAD VE MİT KİMLİĞİ

Gözaltına alınan ve çetenin sahtecilik kolunun başı olduğu belirtilen Iraklı Fars Tahir Muhammed'in cep telefonunda yapılan incelemede, İsrail gizli servisi MOSSAD, Milli İstihbarat Teşkilatı'na(MİT) ait kimliklerin fotoğrafları bulundu.

Orijinalinden ayırmanın mümkün olmadığı sahte belgeler hazırladığı belirtilen Muhammed'in kendine hazırladığı sahte kimliklerle bütün Orta Doğu'yu gezdiği de belirlendi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu da anlaşılan Muhammed'in MOSSAD ve MİT kimliklerini internetten temin ettiğini söylediği, ancak ne amaçla temin ettiği ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı bildirildi. Telefonundan polis kimliği fotoğrafı da çıkan Muhammed'in çipli kimlik yapımında da uzman olduğu belirtildi.

EŞZAMANLI OPERASYONLA ÇÖKERTİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından 27 Kasım 2018 günü İstanbul, Van, Antalya, Mardin ve Kocaeli'de 2'si sahte evrak hazırlanan ev olmak üzere 42 adres basıldı. Çete elebaşı Ali Öner'in de aralarında bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 128 tanesi çalıntı olduğu belirlenen farklı ülkelere ait 415 pasaport, 218 çipli kimlik kartı ve sürücü belgesi, 330 adet farklı ülkelere ait vize yaprağı, bin adet pasaport, 120 mühür, 12 bin 100 Dolar, 50 gram altın, 2 bin TL, 2 bin 900 Euro, 200 Pound, nitelikli sahte evrak hazırlamada kullanılan 35 adet malzeme, 1 tabanca, f tüfek, 590 fişek ele geçti.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Takip sırasında çetenin DHKP-C'li bir kadını sahte pasaportla Avrupa'ya kaçırmaya çalıştığı tespit edildi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla DHKP-C'li kadın da yakalandı. Polis takip sırasında havalimanlarından sahte pasaportla ya da Yunanistan ve Bulgaristan sınırından yasadışı yöntemlerle götürülmeye çalışılan 87 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 43 kişiden aralarında çete elebaşı Ali Öner, Fars Tahir Muhammed'in de bulunduğu 26 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 1 kişi de savcılıktan salıverildi. Daha önce düzenlene bir operasyonda serbest kalan 67 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Özkan'ın da tutuklananlar arasında olduğu bildirildi.