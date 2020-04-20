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Sahte milletvekili kartı ile yasağı delmeye çalıştı

İzmir'de sokağa çıkma yasağını aracının ön camındaki ıslak imzası olmayan "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" ile delmeye çalışan şüpheli, polisten kaçamadı.

İHA |
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Sahte milletvekili kartı ile yasağı delmeye çalıştı

İzmir'in Çeşme ilçesi İnkılap Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, M.U (30) adlı şüpheliyi durdurdu.

M.U., polis ekiplerine sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan istisna maddeleri kapsamında herhangi bir belge ibraz edemedi.

SAHTE MİLLETVEKİLİ GİRİŞ KARTI İLE KANDIRMAYA ÇALIŞTI

M.U.'nun kullandığı aracın ön camında "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" olduğunu gören polis ekipleri, aracın içinde başka bir kişi olmadığını tespit etti. Kartı kontrol eden polis ekipleri, ıslak imza olmadığını, kartın orijinalden fotokopi ya da başka bir yöntemle oluşturulduğunu değerlendirerek, durumu nöbetçi Cumhuriyet savcısına aktardı.

PARA CEZASI İLE KURTULDU

Nöbetçi savcı, M.U.'ya "resmi belgede sahtecilik", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" ve "Umumi Hıfzısıhha kanununa muhalefet" suçlarından 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

Adli işlem yapılan şüpheli, sonrasında serbest kaldı.

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