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Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Kendini peygamber ilan eden İskender Evrenosoğlu’nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşanınca, satışlar durduruldu.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 08:57..
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Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

ABD'de ölen sahte peygamber İskender Evrenosoğlu'nun cenazesi, Bursa'da geniş güvenlik tedbirleri altında gömülmüştü.

Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alınmıştı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazenin defin işlemlerinde, Diyanet personelinin bulunmadığını belirtilmişti.

OĞLU AİLE MEZARLIĞINA 42 BİN TL ÖDEDİ

İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu Oktay Evrenesoğlu, aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ödedi.

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

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TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Evrenosoğlu’nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100’e yakın başvuru yapıldı. Talepler sonraki günlerde de devam etti. Taleplerin Evrenosoğlu’nun takipçilerinden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine bu bölgeden mezar yeri satışı durduruldu.

Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi İZLE

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

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