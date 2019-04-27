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Sahte reçete şebekesine operasyon

Ankara polisi, devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebeke üyelerini gözaltına aldı. Operasyonda 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi.

AA | 27.04.2019 - 09:12..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında pahalı kanser haplarının da bulunduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle bağlantılı oldukları eczanelerden temin ederek devleti yaklaşık 120 milyon lira zarara uğratan şebekeye yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOĞU KANSER İLACI

Operasyonda, eczane ve ecza deposu sahiplerinin de yer aldığı 35 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında kanser ilaçlarının bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi. Yapılan ön incelemelerde, ele geçirilen ilaçların bir çoğunun kanser, şeker tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

Sahte reçete şebekesine operasyon

YURT DIŞINA SATTILAR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talepleriyle doktorlar tarafından raporlar düzenlediği, bu raporlarla düzenlenen reçetelerdeki ilaçları suç örgütü tarafından bağlantılı eczanelerden temin ettiği tespit edildi. Ayrıca yazdırdıkları ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura edilmesini sağladıkları ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları belirlendi.

PKK'YA İLAÇ TEMİN EDEN 15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda, daha önceki 4 ayrı operasyonunda, hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alınan ilaçların, bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği tespit edilerek, aralarında 12 doktorun da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.

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