Sahte servislere karşı SERBİS devrede

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimleri ve idari yaptırımları kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis arıyor.

Ancak bu yöntem her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor; tüketicilerin, sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

Ticaret Bakanlığı yetkili servislere www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlandığını hatırlattı.

SERVİSLERİN ARAMA MOTORLARINDA ÜSTTE OLMASINA ALDANMAYIN

Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamaları şöyle:

"Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor.

YAZ AYLARINDA KLİMA SERVİS İHTİYACI ARTIYOR

Son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamalar, hem tüketici mağduriyetlerine yol açıyor hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar veriyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe artan servis ihtiyacı, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artışa neden oluyor."

SAHTE SERVİSLER TÜKETİCİNİN HAKLARINI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL TEHDİT EDİYOR?

Sahte servisler nedeniyle tüketiciler;

-Fahiş servis ücretleri ödüyor,

-Orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaşıyor,

-Ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri alıyor,

-Yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünleri garanti kapsamı dışında kalıyor,

-Hatta bazı durumlarda ürünlerini tamamen kaybedebiliyor.

-Bunun yanı sıra kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabiliyor.