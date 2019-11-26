Sahte Windows güncellemesi bilgisayarlara fidye yazılımı yüklüyor

İnterneti aktif olarak kullanan veya teknoloji ile yakından ilgilenen biriyseniz, size kötü amaçla gönderilen e-postaları kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Ancak teknolojiye pek ilgi göstermeyen insanlar, sahte e-postalar nedeniyle oldukça zor durumda kalabiliyor.

SAHTE MICROSOFT E-POSTASI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik uzmanları tarafından yeni keşfedilen bir sahte e-posta, Microsoft'tan gelmiş gibi davranıyor ve kullanıcılardan ekte yer alan Windows güncellemesini kurmalarını istiyor. Kullanıcılar e-postada yer alan eke tıkladıklarında ise bilgisayarlarına zararlı fidye yazılımı yükleniyor.

Sahte e-postanın ekinde yer alan dosya, aslında. jpg uzantısına sahip resim dosyası olarak görünüyor. Ancak kullanıcılar bu dosyaya tıkladığında, yürütülebilir bir dosya devreye giriyor ve bitcoingenerator.exe isimli fidye yazılımı sisteme bulaşıyor.

BİLGİSAYARINIZDAKİ TÜM DOSYALARI ŞİFRELİYOR

Zararlı fidye yazılımı sisteme bulaştığında, bilgisayardaki bütün dosya ve klasörleri şifreliyor ve bütün dosya uzantılarını .777 uzantısı ile değiştiriyor. Daha sonra ise masaüstü konumuna Cyborg_DECRYPT.txt isimli bir metin belgesi beliriyor.

Kullanıcılar bu metin belgesine tıkladıklarında ise şifreyi çözmek için 500 dolar isteyen bir notla karşılaşıyor



Güvenlik uzmanları, son zamanlarda artan fidye yazılımlarına karşı kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca uzmanlar, kullanıcıların güvenli olmayan bağlantılara tıklamamasını öneriyor.

Eğer size de Windows güncellemelerini indirmenize dair bir e-posta gelirse, Microsoft'un güncelleme için kullanıcılara e-posta göndermediğini unutmayın.

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