Sakarya otomotivde ihracat üssü oldu

Türkiye’nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Sakarya’da yılın ilk 4 ayında üretilen 80 bin 871 aracın 48 bin 7’si ihraç edildi. Böylece kentte banttan indirilen araçların yüzde 59,36’sı yurt dışına gönderildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Sakarya, otomotiv ihracatında Kocaeli, Bursa ve İstanbul’un ardından dördüncü sırada yer aldı. Kent, ocak-nisan döneminde 1 milyar 469 milyon 15 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

ÜRETİM VE İHRACAT ARTTI

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre Türkiye’de yılın ilk 4 ayında üretilen 455 bin 526 taşıtın 304 bin 784’ü ihraç edildi. Sakarya ise adet bazında toplam ihracatın yüzde 15,75’ini karşıladı.

Kentte geçen yılın aynı dönemine göre üretim 2 bin 66, ihracat ise 2 bin 465 adet arttı. Sakarya’da günlük ortalama araç üretimi 673’e ulaştı.

TOYOTA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya’da en büyük payı Toyota aldı. Şirket, Arifiye’deki fabrikasında ürettiği 72 bin 136 aracın 43 bin 483’ünü ihraç etti.

Savunma sanayisinin öncü firmalarından Otokar ise aynı dönemde 1.795 araç üretirken bunların 517’sini yurt dışına gönderdi.

TürkTraktör de 6 bin 940 traktör üretimi gerçekleştirirken, 4 bin 7 traktörü ihraç ederek ekonomiye katkı sundu.