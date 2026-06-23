Sakarya'da 35 metrekarelik garajda 50 bin parçalık koleksiyon

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Demirhan Çoroğlu, çocukluk yıllarında başlayan merakını yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştürdü. 8 yaşında annesinin teşvikiyle koleksiyonculuğa adım atan Çoroğlu, bugün binlerce farklı parçadan oluşan zengin bir arşivi 35 metrekarelik garajında ziyaretçilere açıyor.

Zamanla büyüyen koleksiyon, yalnızca bir hobi olmanın ötesine geçerek adeta küçük bir müzeye dönüştü. Ancak alan yetersizliği nedeniyle binlerce parça hâlâ sandıklarda sergilenmeyi bekliyor.

43 YILLIK MERAK DEV KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜ

Koleksiyonculuğa 1984 yılında başladığını belirten Çoroğlu, ilk olarak 1975 yılına ait pul serileriyle bu dünyaya adım attığını ifade ediyor. Yıllar içinde Osmanlı, Hatay Devleti, Kızılay ve birçok ülkeye ait pulları biriktirerek koleksiyonunu genişletti.

Bugün gelinen noktada koleksiyonda yaklaşık 30-35 bin pul, 4 bine yakın diecast model araç ve 15 bine yakın farklı obje bulunuyor. Kupa, çakı, çakmak, eski para, gazoz şişesi ve anahtarlık gibi çok sayıda ürün de koleksiyonun önemli parçaları arasında yer alıyor.

35 METREKARELİK GARAJ MÜZEYE DÖNÜŞTÜ

Çoroğlu’nun evinin altında bulunan 35 metrekarelik garaj, zamanla ziyaretçilerin de uğradığı bir sergi alanına dönüştü. Koleksiyonun önemli bir bölümü burada sergilenirken, geri kalan binlerce parça ise yer sıkıntısı nedeniyle sandıklarda muhafaza ediliyor.

Sahibi, mevcut alanın yetersiz kaldığını belirterek daha büyük bir sergi alanı bulmak istediğini söylüyor.

“KOLLEKSİYONCULUK PAYLAŞTIKÇA GÜZEL”

Garajı önce arkadaş çevresiyle sosyal bir alan olarak kullandığını anlatan Çoroğlu, zamanla bu alanı ziyaretçilere açtığını belirtiyor. Ona göre koleksiyonculuk, paylaşıldıkça anlam kazanıyor.

“Bu işler paylaşınca güzel. Tek başımıza bakmamızın bir anlamı yok. Bilgi ve tecrübelerimizi aktarıyoruz” diyen Çoroğlu, koleksiyon meraklısı gençlere de destek verdiklerini ifade ediyor.

MADDİ DEĞERDEN ÇOK MANEVİ ANLAM TAŞIYOR

Koleksiyonun maddi değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tahmin edilirken, Çoroğlu için asıl değerin hatıralarda saklı olduğu vurgulanıyor. Aile yadigârları, eski ev eşyaları ve kişisel anılar, koleksiyonun en özel parçalarını oluşturuyor.

1950’li yıllardan kalma antika ürünlerin de yer aldığı koleksiyon, sahibine göre yalnızca bir birikim değil, aynı zamanda geçmişe açılan bir hafıza niteliği taşıyor.

“KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARMAK İSTİYORUM”

Koleksiyonunu gelecek nesillere bırakmak istediğini belirten Demirhan Çoroğlu, en büyük hedefinin bu birikimi kalıcı bir sergi veya müze haline getirmek olduğunu söylüyor.

“Çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Onlar da kendi çocuklarına bırakır. Kuşaktan kuşağa el değiştirmesini istiyoruz.” sözleriyle hayalini dile getiriyor.

MÜZE HAYALİYLE GELECEĞE BIRAKILAN MİRAS

Çoroğlu’nun yıllar içinde oluşturduğu koleksiyon, yalnızca bir hobi birikimi değil; aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan kültürel bir arşiv niteliği taşıyor. Uygun bir sergi alanı bulunması halinde koleksiyonun çok daha geniş kitlelerle buluşturulması hedefleniyor.