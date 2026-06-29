Sakarya'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: Evinden küçük bir müze çıktı

Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dikkat çeken bir operasyona imza atıldı.

İstihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adrese düzenlenen baskında, bir ev adeta kaçak tarihi eser deposu olarak ortaya çıktı.

Operasyonda yüzlerce sikke, değerli taş ve tarihi obje ele geçirilirken eserler, incelenmek ve koruma altına alınmak üzere müze yetkililerine teslim edildi.

JANDARMADAN "ANADOLU MİRASI" OPERASYONU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Geyve ilçesindeki bir adresi takibe aldı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Haziran'da İnciksuyu Mahallesi'nde bulunan şüpheliye ait ikamet ve eklentilerine "Anadolu Mirası" adı verilen operasyon düzenlendi.

EVDE 806 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

Ekiplerin adreste yaptığı detaylı aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.

Operasyonda;

584 adet tarihi sikke,

177 adet değerli taş,

45 adet tarihi obje

olmak üzere toplam 806 parça tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen eserlerin farklı dönemlere ait olduğunun değerlendirildiği, kesin tespitlerin uzman incelemesinin ardından yapılacağı öğrenildi.

ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gerekli incelemelerin yapılması ve envantere alınması amacıyla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Uzman ekiplerin; eserlerin tarihi, dönemi ve kültürel değerine ilişkin ayrıntılı inceleme gerçekleştireceği belirtildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.