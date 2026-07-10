Sakarya'da can havliyle kurtarıldı: Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir vatandaş, denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Vatandaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti.

İLK SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, vatandaşı bota alarak sudan çıkardı.

Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı.

"İLERİYE GİDELİM DE REZİL OLMAYALIM"

Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey 'beach'in ilerisine götür de rezil olmayalım." diyerek ricada bulundu.

Can kurtaran ekiplerinin kamerasına anbean yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.