Sakarya'da çorap ve sakız kutularından uyuşturucu çıktı

Sakarya’da narkotik ekiplerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan yöntemlerin çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu. Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde yapılan baskınlarda, çorap ve sakız kutularına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Adapazarı, Serdivan ve Arifiye’de önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ÇORAP VE SAKIZ KUTULARINA ZULALANMIŞ UYUŞTURUCU

Operasyonlarda yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin dikkat çekmemek için farklı yöntemlerle saklandığı tespit edildi. Bazı uyuşturucuların çorapların içine, bazılarının ise sakız kutularına gizlendiği ortaya çıktı.

Ekipler, detaylı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddelere ve nakit paraya ulaştı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE PARA

Yapılan aramalarda toplamda:

133,35 gram metamfetamin

42,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai)

9 adet sentetik ecza

6 bin 25 TL suç geliri olduğu değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan 6 şüphelinin yapılan GBT sorgularında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerden M.A.’nın uyuşturucu suçlarından 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, A.U.’nun ise 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları soruşturma kapsamında, bazıları ise kesinleşmiş cezaları nedeniyle tutuklandı. Toplam 6 kişi cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesinin önemine dikkat çekti.