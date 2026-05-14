Sakarya’da fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşamını yitirdi
Hendek ilçesindeki transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Tayfun Atış, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Sakarya’dan kahreden haber...
Hendek ilçesindeki Hendek 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada 8 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
YANGIN ÇIKTI
Patlamanın ardından fabrikada bir yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan 7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan, evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)