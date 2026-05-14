Haberler 3. Sayfa

Sakarya’da fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Hendek ilçesindeki transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Tayfun Atış, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA DHA
Sakarya’da fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya’dan kahreden haber...

Hendek ilçesindeki Hendek 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada 8 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

 YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından fabrikada bir yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan, evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)