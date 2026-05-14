Sakarya’da fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya’dan kahreden haber...

Hendek ilçesindeki Hendek 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada 8 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından fabrikada bir yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan, evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 6 gün sonra hayatını kaybetti.