Sakarya'da fabrikada kazan patladı: 1'i ağır 8 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada bulunan buhar kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın içinde yangın çıkarken, çalışanlar büyük panik yaşadı.

8 İŞÇİ YARALANDI, BİRİNİN DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre olayda 8 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve ileri tedavi için Kocaeli’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri bölgeyi giriş çıkışlara kapattı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından fabrikada olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.