Sakarya'da fındık bahçesinde feci son: Uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, hayatını kaybetti

Sakarya’da meydana gelen olay, kırsal alanda yapılan çalışmaların ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaali ilçesine bağlı Süngüt Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada, fındık bahçesinde çalışan 62 yaşındaki Nizamettin Temizkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

FINDIK BAHÇESİNDE TRAJEDİ

Süngüt Mahallesi kırsalında bulunan eğimli ve engebeli bir arazide temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Temizkan, metrelerce yükseklikten aşağı düşerek ağır şekilde yaralandı.

Durumu fark eden çevredekiler, hemen ekiplere haber verdi.

EKİPLER ZORLU ARAZİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve ulaşımı zor arazi nedeniyle olay yerine halat sistemi kurarak indi.

Yaklaşık 2 araç ve 8 personelin katıldığı çalışmada, Temizkan’ın bulunduğu noktaya güçlükle ulaşıldı.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nizamettin Temizkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki çalışmaların ardından cenaze, bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarılarak hastane morguna sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların araştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle eğimli arazilerde çalışan vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.