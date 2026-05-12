Sakarya'da havuzda fenalaşan kadın öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'ndeki otelin havuzunda eşiyle beraber yüzen Elif Nur O. fenalaştı.

Elif Nur O., eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 35 yaşındaki Elif Nur O, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu iddia edilen Elif Nur O.'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.