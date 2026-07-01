Sakarya'da ilaçlama tankının altında kalan kadın öldü
Sakarya'da devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
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Sakarya'nın Kocaali ilçesi Süngüt Mahallesi'nde fındık bahçesinde A.Y. (54) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktördeki H.Y. (57), traktöre bağlı ilaçlama tankının altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
H.Y'nin cenazesi incelemenin ardından Kocaali İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)