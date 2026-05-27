Sakarya’da kavşak kazası: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D-014 karayolu üzerindeki Kayacık Mahallesi kavşağında, Y.Ş. yönetimindeki 06 PGK 81 plakalı otomobil ile M.A.D. idaresindeki 41 ASZ 921 plakalı hafif ticari araç kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Y.Ş. ile M.A.D.’nin yanı sıra hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve Ö.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından kazaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatıldığı bildirildi.