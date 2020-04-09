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Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tırın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

AA |
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Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü 42 KR 620 plakalı tır, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkisindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAPANAN YOL 3 SAATİN ARDINDAN AÇILDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü.

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı


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