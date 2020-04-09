Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Fransa Bilim Konseyi, ülkede koronavirüs nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.

5

AB gelişmemiş ülkere korona nedeniyle yardım edecek

AB, başta Afrika olmak üzere coğrafi olarak kendisine yakın koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalan ülkelere maddi yardım yapacağını duyurdu.