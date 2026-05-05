Sakarya'da nefes kesen operasyon: Silah kaçakçılarına suçüstü

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında F.M.Y. (36) ve M.Z. (44) isimli şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin İstanbul’dan temin ettikleri silahları kara yoluyla Yozgat’a sevk edecekleri bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

OTOYOLDA NEFES KESEN TAKİP

Şüphelilerin iki ayrı araçla yola çıkması sonrası harekete geçen ekipler, M.Z. yönetimindeki aracı Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Erenler Bekirpaşa mevkisinde durdurdu.

Organizatör olduğu değerlendirilen F.M.Y.’nin kullandığı diğer araç ise Bolu’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda, yurtdışı menşeli 44 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 44 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.M.Y. ile M.Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.