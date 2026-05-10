Sakarya'da otobüste zamanla yarış: Fenalaşan genç hastaneye yetiştirildi

Sakarya’da bir belediye otobüsünde yaşanan sağlık krizi, hem şoförün hem de yolcuların örnek dayanışmasıyla umut veren görüntülere sahne oldu. Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında görev yapan otobüs şoförü Onur Çelik, seyir sırasında bir gencin fenalaştığını fark edince hiç tereddüt etmeden direksiyonu hastaneye kırdı. Trafikte zamanla yarışan şoförün, diğer sürücülerden yol istediği anlar araç kamerasına yansıdı.

OTOBÜSTE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay, 8 Mayıs günü Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında çalışan 26 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Yolculuk sırasında bir genç aniden baygınlık geçirerek yere yığıldı. Otobüste bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, o sırada araçta bulunan tıp merkezi hemşiresi Vildan Karakaya hızla müdahalede bulundu.

Genç yolcunun durumunun ciddi olabileceğini değerlendiren otobüs şoförü Onur Çelik ise vakit kaybetmeden rotasını Serdivan Devlet Hastanesine çevirdi.

TRAFİKTE YOL İSTEDİ, DURAKLARDA DURMADI

Şoför Çelik’in, trafikteki araç sürücülerine korna ve anonslarla yol istediği, hastaneye ulaşabilmek için duraklarda beklemeden ilerlediği görüldü. Yolcuların da fenalaşan gence destek olduğu anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Dakikalarla yarışın yaşandığı olayda, genç yolcu kısa sürede hastaneye ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BAŞKAN ALEMDAR’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alemdar, paylaşımında hem ilk müdahaleyi yapan hemşireye hem de güzergâhını değiştirerek hastaneye ulaşımı sağlayan otobüs şoförüne teşekkür etti:

“Dün Demokrasi Meydanı-Kampüs seferini yapan 26 numaralı otobüsümüz seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan tıp merkezi çalışanımız Vildan Hanım’a, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur’a teşekkür ediyorum. Gösterdikleri örnek davranış için tebriklerimi paylaşıyorum.”

KAMERALARA YANSIYAN DAYANIŞMA

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolcuların baygınlık geçiren gencin etrafında kenetlendiği, hemşirenin ilk müdahaleyi yaptığı ve şoförün trafikte hızla ilerleyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığı görüldü. Olay, toplu taşımada yaşanan insanlık örneklerinden biri olarak takdir topladı.