Sakarya'da otomobilinde ölü bulundu
Adapazarı ilçesinde yaşayan Fatih Sert, yol kenarında park halinde bulunan ve camları kırık olan otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Fatih Sert, ölü bulundu.
Güneşler Merkez Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki camlarının kırık olan otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MERMİ YARASINA RASTLANDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemede, otomobilin arka koltuğunda bulunan cansız bedenin Fatih Sert'e ait olduğu tespit edildi.
Vücudunda mermi yarası bulunan Sert'in cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)