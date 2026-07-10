Sakarya'da polisin takibe aldığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, polisin takibe aldığı araçta 9 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
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Sakarya'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
9 SURİYE UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaçak göçmen taşıdığı değerlendiren bir araç, takibe alınarak durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
TUTUKLANDI
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü Z.A. tutuklandı.
25 BİN 250 TL PARA CEZASI
Göçmenleri taşıyan araç 15 gün süreyle trafikten menedilirken, ayrıca 25 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)