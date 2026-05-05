Sakarya'da sağanak zor anlara neden oldu

Sakarya Karasu'da sağanak etkili oldu.

Etkili oan sağanak nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeden geçen Darıçayırı Deresi taştı.

Darıçayırı Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.

EVLERİ SU BASTI

Cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar, giriş ve bodrum katlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde yağmur etkisini azaltırken, cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.