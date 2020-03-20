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Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 20.03.2020 - 04:45..
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Sakarya’nın Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan bir fırın önünde, M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE AYAĞINDAN VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek M.A.’yı ayağından yaraladı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kanlar içerisinde yere yığılan yaralı M.A.’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

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