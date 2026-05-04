Sakarya'da sokakta uyuşturucu satışı kamerada: 1 tutuklama
Sakarya'da sokakta uyuşturucu satışının yapıldığı anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ç.'yi (28) takibe aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç.'nin E.G. (27) isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Tespitin ardından operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden E.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken adli mercilere sevk edilen H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
