Sakarya'da tehlikeli gösteri: 3 kişi tek motosikletle trafiği birbirine kattı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşanan tehlikeli motosiklet yolculuğu, trafikteki sorumsuzluğu bir kez daha gündeme taşıdı. 15 Temmuz Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, plakasız motosikletle ilerleyen 3 kişinin, hem kasksız hem de kuralları hiçe sayarak trafikte tehlikeli hareketler yaptığı görüldü.

Adapazarı’nda kaydedilen olayda, motosiklet üzerindeki kişilerin hiçbir koruyucu ekipman kullanmaması ve trafiğin yoğun olduğu bir güzergahta tehlikeli manevralar yapması dikkat çekti.

KASK YOK, PLAKA YOK, KURALLAR YOK

Görüntülerde, motosikletin plakasız olduğu ve sürücü dahil üç kişinin de kask kullanmadığı net şekilde görüldü. Trafik güvenliğini hiçe sayan grup, yoğun cadde üzerinde rahat tavırlarla yoluna devam etti.

Uzmanlar, bu tür davranışların hem sürücüler hem de çevredeki yayalar için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

TEK TEKER ÜZERİNDE TEHLİKELİ GÖSTERİ

Olayın en dikkat çeken anı ise motosikletin, ön tekerinin kaldırılarak tek teker üzerinde ilerlenmesi oldu. Sürücünün trafikte bu hareketi yapması, olası bir kazaya davetiye çıkardı.

Görüntülerde, motosikletin kontrolsüz şekilde ilerlediği ve çevredeki araçların ani manevralarla kazadan kaçınmaya çalıştığı anlar yer aldı.

TRAFİKTE SORUMSUZLUĞA TEPKİ

Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Vatandaşlar, bu tür davranışların hem can güvenliğini tehlikeye attığını hem de trafik düzenini bozduğunu belirterek yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

UZMANLARDAN UYARI

Trafik güvenliği uzmanları, özellikle motosiklet sürücülerinin kask ve koruyucu ekipman kullanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Plakasız araçlarla trafiğe çıkmanın ise hem yasal hem de güvenlik açısından ciddi ihlal olduğuna dikkat çekiliyor.

Olayla ilgili görüntülerin incelenmesi ve sürücülere yönelik işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.