Sakarya’da trafikte dans etti: 30 bin 662 lira ceza aldı

Emniyet ekiplerinin trafik magandalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Sakarya’da trafiğe zarar veren, durma noktasına getiren gençlere cezalar kesildi.

TRAFİK AKIŞININ DURMASINA NEDEN OLDU

Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak’ta 9 Mayıs’ta, bir otomobilin önünde dans eden R.D., trafik akışının durmasına neden oldu.

Polis ekipleri, gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

TOPLAM 30 BİN 662 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından şüpheliye, 'kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek' maddesinden 25 bin lira, 'taşıt yolunda trafiğe engel oluşturacak davranışlarda bulunmak' maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplam 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ADLİ İŞLEM YAPILDI

R.D. hakkında, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçlarından adli işlem yapıldı.

8 BİN 492 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca genç kadının önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y.’ye (21) ise “aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak” maddesinden bin 246 lira, “sadece park lambalarıyla seyretmek”ten bin 246 lira, “saygısızca araç kullanmak” maddesinden bin lira ve “standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma” maddesinden 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.

DANS ETTİĞİ VİDEOYU "BEDEL ÖDENDİ" DİYEREK PAYLAŞTI

Trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına sebep olan genç kadın hakkında uygulanan toplam 30 bin 662 lira idari para cezası üzerine, dans ettiği aynı videoyu sosyal medya hesabında "Bedel ödendi" notuyla yeniden paylaşması dikkat çekti.