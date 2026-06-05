Sakarya'da uyuşturucuları klozete dökerken yakalanan şüpheli tutuklandı
Sakarya'da polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheli, yakalanacağını anlayınca uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye çalıştı. Klozetin sifonunun çalışmaması üzerine uyuşturucularla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalarda 38 yaşındaki M.R.C. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada bir iş yerinin lavabosuna girerek yanında bulunan uyuşturucu maddeleri klozete döktü.
Ancak klozetin sifonunun çalışmaması üzerine maddeler ekipler tarafından ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Yapılan incelemelerde 17 gram sentetik cannabinoid, 11,80 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 4,60 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.