Sakarya'da yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatına ve ticaretine geçit vermiyor.

ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bu çerçevede Geyve ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyonda torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 16 parça halinde satışa hazır vaziyette 276 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde satışa hazır vaziyette 3 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi, 21 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet sarma makinesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 330 lira ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine sevk edildi.