Sakarya’da yolcu kalp krizi geçirdi: Şoför hastaneye yetiştirdi

Sakarya’da korkutan olay...

Adapazarı ilçesinde, dün 26 numaralı belediye otobüsünde Demokrasi Meydanı’ndan Kampüs istikametine seyir halindeyken yolculuk yapan bir vatandaş aniden rahatsızlandı.

Durumu fark eden diğer yolcular hemen şoför Onur Çelik'e bilgi verdi.

ARAÇTA BULUNAN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Bu sırada araçta bulunan hemşire Vildan Karakaya da, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

ROTAYI DEĞİŞTİRDİ HASTANEYE SÜRDÜ

Şoför Çelik, otobüsün rotasını değiştirerek en yakın hastaneye doğru sürmeye başladı.

RAHATSIZLANAN VATANDAŞ HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Saniyelerle yarışan şoför, diğer yolcuların ve trafikteki duyarlı şoförlerin de desteğiyle rahatsızlanan vatandaşı acil servise yetiştirdi.

Rahatsızlanan yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde, yolcunun fenalaşma anı, hemşirenin müdahalesi ve şoförün otobüsü hızla hastaneye ulaşmak için trafikte verdiği çaba anları yer aldı.

''GÖSTERDİKLERİ ÖRNEK DAVRANIŞ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şoföre ve duyarlı hemşireye teşekkür etti.

Alemdar paylaşımında, "Dün Demokrasi Meydanı-Kampüs seferini yapan 26 numaralı otobüsümüz seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan Tıp Merkezi çalışanımız Vildan Hanım'a, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur'a teşekkür ediyorum. Gösterdikleri örnek davranış için tebriklerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.