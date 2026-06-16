Sakarya'da yük asansörünün halatı koptu: 6 yaralı
Sakarya'da iş yerinde halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde yapı inşaat firmasındaki yük asansörüne 6 çalışanın binmesi sonucu halat koptu.
Asansör, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
6 İŞÇİ YARALANDI
Olayda yaralanan S.Ö. (29), Ö.Ö. (23), M.E.Ö. (19), Y.İ.T. (17), İ.E.A. (31) ve Y.Y. (31), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)