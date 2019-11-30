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Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Sakarya Üniversitesinde başlatılan bir akademik proje kapsamında kurulan fotokapanlarla, zor görülen yaban hayvanları görüntülendi.

AA | 30.11.2019 - 08:14..
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SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından başlatılan akademik proje çalışmasında, yaban hayvanlarının popülasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar kuruldu. Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlar sayesinde geyik, çakal, yaban domuzu, yaban kedisi, porsuk, karaca, tilki gibi hayvanların görüntüsü elde edildi.

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

"GÖRÜLMESİ ZOR HAYVANLARI KAYIT ALTINA ALIYORUZ"

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklar ve üniversitelerin desteklemesiyle doğa koruma ve tanıma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Kendilerinin de bu desteklerden yararlanıp biyoçeşitlilik tespiti yaptıklarını belirten Uzun, "Fotokapanları da daha ziyade büyük memeli hayvanlarda kullanıyoruz. Görülmesi zor, insanlardan uzak yaşayan özellikle büyük memeliler ayı, yaban domuzu, çakal, tilki, kurtları o bölgeye kurduğumuz fotokapanlarla kayıt altına alıyoruz. Bugüne kadar özellikle Sakarya'da, Marmara Bölgesi'nde ve Türkiye'nin pek çok farklı bölgelerinde çalıştık. Türkiye'deki büyük memelilerin neredeyse tamamını görüntüleyebildik." dedi.

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'



Uzun, SAÜ olarak bu bölgede bütün memelileri görüntülediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

Sakarya'nın doğal yaşamı 'fotokapanlandı'

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