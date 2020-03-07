taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

Zonguldak'ta koltuk değnekli ve sakat rolü yapan şahıs dilenirken yakalandı.

İHA | 07.03.2020 - 05:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Meydanı Caddesi’nde koltuk değnekleri ve elinde hasta olduğunu iddia ettiği evraklar ile dükkan dükkan dolaşarak para dilendi.

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

ZABITAYI GÖRÜNCE ÖNCE BAYILDI, SONRA SOYUNDU

Zabıta memurunun evrak sorduğu N.Ç. (40) isimli şahıs müdahale edileceği esnada, önce kendini yere atarak bayılma rolü yaptı, sonrada cadde ortasında soyunmaya başladı.

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

ZABITALARA SALDIRDI

Sara hastası olduğunu söyleyen şahıs esnafın dükkanın önündeki tezgahtan tornavida ve balta alarak zabıta memuruna saldırdı. O esnada çevrede bulunan emniyet görevlisi tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Olay esnasında sara krizi geçiren şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

Zabıta memurunun emniyete şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra N.Ç. serbest bırakıldı.

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

Sakat rolü yapan dilenci, zabıtadan kaçamadı

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 1 milyon paketlik sahte ilaç operasyonu
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi.
İstanbul'da bir bankacı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Banka çalışanı 32 yaşındaki kadın, Fatih'teki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada
Antalya'da genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca, adam polise sığındı.
İstanbul'da aracına aldığı otostopçu aracını çaldı
Esenyurt'ta sürücünün yardım amacıyla aracına aldığı otostopçu, aracı çalarak kayıplara karıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
21
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
64
Deniz geçişleri engellenen göçmenler, sahilleri boşalttı
Deniz geçişleri engellenen göçmenler, sahilleri boşalttı
19
Ergin Ataman: Fantastik basketbol, harika bir galibiyet
Ergin Ataman: Fantastik basketbol, harika bir galibiyet
4
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
16
İstanbul'da 1 milyon paketlik sahte ilaç operasyonu
İstanbul'da 1 milyon paketlik sahte ilaç operasyonu
8
Ankaragücü Başkanı, hakem kararlarını eleştirdi
Ankaragücü Başkanı, hakem kararlarını eleştirdi
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir